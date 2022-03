Chamiers sur le motif

Pendant deux ans, Placid a sillonné la ville de Chamiers. Il a trainé son petit siège et ses gouaches et, tel un peintre du XIXe siècle, il a peint Chamiers d'après nature, directement sur le motif. Au soleil, sous, la pluie, dans le vent, il a observé et dessiner les moindres éléments paysagers de cette ville. Un immeuble HLM, une voie de chemin de fer, une cabane de jardin, une maison... il a tenté de tout montrer de tout conserver. Ce livre fait un pas de côté, il offre à voir les choses banales qui, sous les pinceaux de l'artiste, se transforment en paysages remarquables.