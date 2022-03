Toyen, petits faits et gestes d’une très grande dame

"On se ferait une idée incomplète de l'univers de Toyen si l'on voulait le reconstituer uniquement à partir de ses toiles" rappelle Alain Joubert en citant André Breton, l'auteur du manifeste du surréalisme. A. Joubert s'engouffre dans cette porte entrouverte pour évoquer avec malice des moments de vie quotidienne de la peintre surréaliste tchèque Toyen dont il était très proche, certain que la "vraie vie" de Toyen, celle de ses images, prenait d'abord racine dans la vie réelle. On croisera aux côté de Toyen, André Breton, Benjamin Péret, Charles Estienne. Un petit livre très pugnace avec umour (sans h comme l'aimait les surréalistes). Un très rare témoignage sur une très grande dame.