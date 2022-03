L'Avant-scène théâtre N° 1515, mars 2022 : Le Voyage de Gulliver. 1e édition

Quand Gulliver, chirurgien anglais du XIIIe siècle et seul rescapé d'un naufrage, débarque sur l'île de Lilliput, il apparaît tel un géant aux yeux des minuscules créatures qui l'habitent. Entre la méfiance et l'admiration que sa grande taille suscite, il évolue en tant que prisonnier sur l'île et doit prendre part au conflit qui oppose les Lilliputiens aux Blefescus, leurs voisins, au sujet de la façon de manger les oeufs à la coque. Cette histoire fantasque est incarnée par de petites marionnettes hybrides, intégrant les véritables visages des comédiens, confrontés au comédien à taille humaine, Gulliver. La création du Voyage de Gulliver a eu lieu le 7 janvier 2022 à l'Athénée Théâtre Louis-Jouvet dans une mise en scène de Christian Hecq et Valérie Lesort, avec David Alexis, Valérie Keruzoré, Valérie Lesort, Emmanuelle Bougerol, Thierry Lopez, Laurent Montel, Pauline Tricot, Nicolas Verdier, Eric Verdin et Renan Carteaux.