La Maison de Miffy

Cette visite de la jolie maison aux volets rouges permet de découvrir le quotidien de Miffy : ses premiers couverts, la patère où elle accroche son manteau d'hiver, le grand panier où elle range tous ses jouets, mais aussi l'armoire qui abrite ses tenues préférées... et l'horloge ronde qui indique à Miffy l'heure de se coucher ! Autant de moments, d'objets et de rituels qui font écho au quotidien du petit lecteur. Chacun se sentira comme chez lui chez Miffy ! Miffy est née le 21 juin 1955, lorsque l'artiste hollandais Dick Bruna a dessiné pour la première fois ce personnage pour divertir son jeune fils lors de vacances pluvieuses en Hollande. S'en suit alors une série de livres aux illustrations simples et aux textes en rimes qui explore toutes les thématiques universelles de l'enfance. Ce personnage, véritable oeuvre d'art, a immédiatement valu à Bruna une reconnaissance internationale en tant qu'auteur et artiste. Les dessins se caractérisent par des formes simples (très arrondies) et des aplats de couleur entourés d'un épais trait noir. Il utilise très peu de couleurs par planche, et quasiment uniquement le blanc, le bleu, le vert, le rouge, le jaune, le marron et le noir. 65 ans plus tard, les livres de Miffy se sont vendus à plus de 90 millions d'exemplaires et sont actuellement publiés dans plus de 50 langues.