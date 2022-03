Ana Ana Tome 19 : Touffe de poil, drôle d'animal

Alors que Touffe de Poil lit dans le salon un livre sur les animaux, il s'interroge. Tous ses amis doudous sont des animaux. « Et moi, quel animal suis-je ? », se demande alors Touffe de Poil... Les auteurs abordent une thématique forte de l'enfance (et pas que...) : l'identité. S'accepter et reconnaître que la différence est une richesse, c'est l'apprentissage d'une vie parfois !