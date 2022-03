Le mystérieux Earthboi serait aussi âgé que la planète Terre. Il connaît la nature et ses êtres sous toutes leurs facettes. Ainsi, lorsqu'il constate, avec horreur, les effets dévastateurs de l'être humain sur eux, il décide de réagir. Grâce aux réseaux sociaux, @realearthboi partage sa vision à des followers de plus en plus nombreux et développe une application qui va insuffler une prise de conscience écologique chez ses utilisateurs. A une époque où la plupart des gens voudraient sauver le monde, mais où personne ne sait par où commencer, Earthboi apparaît comme leur sauveur. Mais l'influenceur va lui-même être confronté à un dilemme : l'humanité et la survie de la planète sont-elles compatibles ?