Un long, si long après-midi

"Hier, j'ai embrassé mon mari pour la dernière fois. Il ne le sait pas, bien sûr. Pas encore". Dans sa cuisine baignée de soleil californien, Joyce rêve à sa fenêtre. Elle est blanche, elle est riche. Son horizon de femme au foyer, pourtant, s'arrête aux haies bien taillées de son jardin. Ruby, elle, travaille comme femme de ménage chez Joyce et rêve de changer de vie. Mais en 1959, la société américaine n'a rien à offrir à une jeune fille noire et pauvre. Quand Joyce disparaît, le vernis des faux-semblants du rêve américain se craquelle. La lutte pour l'égalité des femmes et des afro-américains n'en est qu'à ses débuts, mais ces deux héroïnes bouleversantes font déjà entendre leur cri. Celui d'un espoir brûlant de liberté. UN DES "MEILLEURS ROMANS DE 2021" SELON LA PRESSE ANGLAISE (Stylist, The Guardian, Sunday Express) "Un premier roman remarquable sur les inégalités et les rêves brisés, camouflés derrière une façade parfaite de faux-semblants". The Times "Aussi délicieux qu'un cocktail siroté par une belle journée d'été". The Sunday Times "Entre James Ellroy et Kate Atkinson, avec une pointe de Mad Men". Liz Hyder "Un irrésistible roman d'atmosphère". Psychologies(UK) "Une plongée dans les apparences d'une société prétendument idéale, avec la restitution parfaite du sexisme et du racisme de l'époque. Une réussite ! " The Evening Standard