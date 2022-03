Après la révolution – Hors-série – JO Paris 2024. Carnets de lutte

Après la révolution est un journal d'application de la pensée architecturale à d'autres objets que la production de bâti. Ce premier hors-série traite des luttes organisées et menées à l'occasion des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. Ce travail propose un autre rapport à la recherche, une recherche en lutte, capable de contribuer à une mobilisation qui s'est développée ces quatre dernières années autour des aménagements liés aux JO de Paris 2024. C'est dans une perspective combative que l'ouvrage s'inscrit, en donnant la parole aux habitant·e·s mobilisé·e·s, mais aussi aux chercheur·euse·s engagé·e·s et aux militant·e·s de différents pays, critiques de l'organisation de tels grands évènements mondialisés au service de la fabrication de la ville néolibérale.