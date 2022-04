" Gabriela Cabezón Cámara renouvelle la littérature des grands espaces". Télérama Les Aventures de China Iron, c'est la relecture d'un classique de la littérature, Martín Fierro, le poème épique de José Hernandez. C'est une épopée radieuse et lumineuse, où China Iron, la femme de Martin Fierro, et Liz, partent à la conquête d'une nouvelle manière de vivre ensemble, à rebours des mythes fondateurs de nos sociétés. C'est un roman bouleversant sur la libération d'une femme, une merveilleuse histoire d'amour et d'aventures, un western queer et féministe. C'est enfin un appel à fonder un monde libre où les créatures s'embrasseraient avec désir et jouiraient du même amour pour les rivières, les oiseaux et les arbres. Et elles ne se sentiraient plus jamais seules. PRESSE : " C'est toute une odyssée fantasque et queer que propose la romancière, dévoilant les magnificences de la pampa déserte, ses couleurs changeantes et ses foules inattendues d'animaux, qu'elle détaille avec des trésors de poésie, dans une écriture vive et lumineuse. " Le Monde. " Les aventures de China [sont] contées avec un sens du récit digne des meilleurs westerns et une ironie ravageuse par une autrice inspirée. " L'Humanité. " Gabriela Cabezón Cámara renouvelle la littérature des grands espaces. " Télérama.