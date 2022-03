Durant l'année 2020, les célèbres marginaux de Simon Hanselmann ont vécu la pandémie du Covid19 à l'unisson avec leurs fans, tous victimes d'une situation qui s'enlisait au-delà des prévisions les plus pessimistes. Megg fuit la réalité dans le jeu vidéo Animal Crossing, Mogg sombre dans les théories du complot, Owl se montre capable de surmonter sa timidité pour s'ériger en véritable chef de file dictatorial de la maison. Quant à Werewolf Jones, il se lance dans une carrière de pornstar sur internet et devient la nouvelle sensation de Netflix ! Zigzaguant perpétuellement entre la comédie, l'horreur, l'action et la critique de moeurs, Zone de crise est un webcomic déjanté sous forme de descente aux enfers, comme si Simon Hanselmann refusait de relâcher l'accélérateur alors que nous nous précipitons tous vers une destination aussi angoissante qu'inconnue. Auréolé du prestigieux Eisner Award, Zone de crise est devenu l'un des romans graphiques les plus vendus de 2021.