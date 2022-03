Le Feu dans le vallon

12 août 1949, la fore?t de la rive gauche du Vallon de Re?chy s'embrase. Le soir pre?ce?dent, un drame s'est noue? dans un des chalets des mayens du vallon, ou? s'entassent dans une promiscuite? malsaine les membres d'une famille recompose?e. Cinquante ans plus tard, deux d'entre eux sont assassine?s, faisant resurgir les fanto?mes de cette nuit tragique. L'avocat Franc?ois Ledain n'en croit pas ses oreilles lorsqu'une femme se pre?sente a? son bureau pour lui avouer être l'auteure de ces meurtres, tout en lui demandant de plaider son innocence devant les tribunaux. L'enquête croise?e du commissaire Philippe Salvi, de la police valaisanne, et de la lieutenant Rachel Grandjean, de la police du canton de Vaud, permettra-t-elle de remonter le fil du temps et de de?couvrir la ve?rite? ? Me Ledain sera-t-il en mesure d'e?viter la condamnation de son e?trange cliente, figure centrale de cette trage?die aux multiples visages ?