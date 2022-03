La rencontre de Pierre Bourdieu et d'Abdelmalek Sayad en 1958, en pleine guerre d'Algérie, est une date majeure de l'histoire de la sociologie. Il en ressort une amitié de quarante ans et une longue collaboration, décisive pour le renouveau de la discipline. Tiré d'une thèse rédigée sous la direction de Gérard Noiriel, l'ouvrage d'Amín Pérez se concentre sur les premiers moments de ce parcours commun, pendant le temps d'exception de la guerre elle-même. Il souligne le caractère improbable de la rencontre entre le jeune normalien d'origine béarnaise et le jeune instituteur d'origine kabyle et reconstitue leurs parcours antérieurs, aussi atypiques l'un que l'autre. Il nous fait ainsi comprendre ce que l'un et l'autre s'apportaient réciproquement d'irremplaçable : l'un forme l'autre à l'Algérie et aux arcanes politique du moment, tandis l'autre forme le premier au métier de sociologue. On les voit ensuite s'efforcer de mettre en pratique ensemble le projet d'une vraie science au service du combat pour l'émancipation des Algériens. En exploitant des sources inédites tirées des archives Sayad et Bourdieu, et notamment leur correspondance dont l'ouvrage reproduit de très larges extraits, Amín Pérez montre comment s'est formée une amitié et comment les deux chercheurs travaillaient. Il montre surtout le caractère décisif de ce travail en situation d'exception pour la construction de la sociologie la plus féconde du XXe siècle.