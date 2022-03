Judge dredd: controle

Après quelques années d'attente, toute l'équipe DELIRIUM est heureuse de vous proposer de nouvelles histoires inédites de JUDGE DREDD, personnage phare de la BD britannique et du magazine 2000 AD ! Avec pas moins de 5 histoires complètes proposées aux lecteurs francophones, on retrouve le meilleur des créations récentes du personnage avec deux auteurs phares de la nouvelle scène britannique, auteurs également de grandes oeuvres outre-Atlantique chez Marvel, DC, Wildstorm ou encore Image Comics : Rob WILLIAMS et Chris WESTON. En effet, les histories de ce recueil sont toutes scénarisées par Rob WILLIAMS (Suicide Squad, Martian Manhunter chez DC, Amazing Spider-Man, Punisher Max chez Marvel...) et superbement illustrées par Chris WESTON (The Invisibles et The Filth avec Grant Morrison chez DC Vertigo, Ministry of Space chez Image, the Authority avec Mark Millar chez Wildstorm...). Dans ce nouvel opus de JUDGE DREDD nous retrouvons les ingrédients favoris du personnage le plus populaire de la BD d'outre-Manche, à la hauteur des grands classiques du personnage : science-fiction post-apocalyptique et série noire, lorsque le Juge le plus coriace de Mega-City One doit échapper aux griffes de la section interne des JUGES, menée par la dangereuse JUDGE PIN, ou humour futuriste lorsqu'il doit assurer la protection du "KLEGG sensible" .