Persona 4 Tome 7

Découvrez l'adaptation du RPG culte Persona4, et laissez-vous aspirer dans une aventure trépidante entre le monde réel et celui de la télévision ! Le Midnight Channel fait son grand retour ! Cela signifie-t-il que les autorités n'ont pas réussi à arrêter le véritable tueur ? Et que Soji, Yosuke et Chie vont devoir reprendre du service ? Quoi qu'il en soit, le jeune enquêteur Naoto Shirogame va être forcé d'affronter son propre Shadow !