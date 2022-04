En avant pour l'Italie du Nord ! Glisser en gondole dans les canaux de Venise, découvrir Milan capitale de la mode, randonner dans les Cinque Terre ou autour des lacs... Le vrai guide de voyage des enfants qui veulent faire comme les grands ! Son livre en main, il pourra servir de guide à toute la famille et aura tout ce qu'il faut pour découvrir cette région passionnante. Contenu : Une section pour découvrir le pays et ses habitants : géographie, histoire, culture, mode vie, arts, gastronomie, sports, faune et flore... Une section de visite par thèmes : régions, espaces naturels, villes : Milan, Venise, Turin, Gênes, Vérone... Une section pratique : langue, infos pratiques, moyens de transport, conseils. Les petits plus : une mise en page attractive (colorée, textes courts, nombreuses photos et illustrations), une section pour décrire ses expériences de voyage, une pochette pour conserver ses souvenirs, un marque-page et un masque de carnaval à découper.