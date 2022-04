Les échos du souvenir

Le nouveau roman de Tamara McKinley nous fait voyager dans le Paris bohème des années 1930, puis nous entraîne dans les pas d'Annabelle jusqu'en Espagne où la guerre civile fait rage. Par l'autrice de La Dernière Valse de Mathilda, plus de 350 000 exemplaires vendus en France. Telle mère, telle fille 1936. A peine arrivée à Paris, la Ville Lumière apparaît à Annabelle Blake, jeune infirmière contrainte de fuir Londres, comme la cité de tous les possibles. Elle y fait la connaissance d'Etienne, poète en devenir, et de Henri, peintre en quête de reconnaissance. Ensemble, ils passent leurs journées à flirter et à prendre du bon temps. Mais ce Paris bohème n'est pas qu'une fête, d'autant que la guerre civile menace en Espagne... Deux décennies plus tard, suivant les pas de sa mère, Eugénie, une artiste prometteuse, tombe amoureuse de la capitale sitôt arrivée gare de Lyon. Mais elle ne se doute pas des secrets que son séjour va faire surgir... Tamara McKinley délaisse le temps d'un roman les paysages sauvages de sa terre natale pour Paris et un Pays basque à feu et à sang, avec le brio qui ont fait le succès de ses grands romans australiens.