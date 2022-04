Les Carnets de l'apothicaire T08

Intrigues et poisons au coeur du palais impérial ! Désormais entièrement au service de Jinshi à la cour extérieure, Mao Mao se retrouve à résoudre plusieurs enquêtes : qu'il s'agisse d'un empoisonnement, d'un incendie suspect ou d'un testament indéchiffrable, rien ne semble résister à l'apothicaire ! Seulement, un nouveau défi l'attend, et pas des moindres : la voilà amenée à transformer radicalement l'apparence du jeune homme à la beauté dévastatrice. En effet, Jinshi souhaite passer pour un homme du peuple... mais dans quel but ? Découvrez la face cachée du lieu le plus secret de la cité impériale ! Dans ce monde de femmes régi par les hommes, Mao Mao aura besoin de toute son intelligence et de tout son savoir pour démêler les intrigues de la cour... Avec son héroi ? ne hors norme et ses décors magnifiques, ce manga événement adapté d'un roman à succès a tout pour plaire ! Et vous, aurez-vous le courage de gou^ter à ses délices ?