Austriaca N° 91, septembre 2021 : L'artiste dans l'oeuvre de Stefan Zweig

Durant toute son existence, Stefan Zweig a été captivé par les génies qui ont marqué l'histoire européenne en matière de littérature, d'arts plastiques et de musique. Ses portraits d'artistes dans les Architectes du monde, les Grandes heures de l'humanité et ses biographies ont largement contribué à sa renommée. Il s'agit ici de reconstituer l'évolution de sa conception de l'artiste au fil des années viennoises, salzbourgeoises et d'exil.