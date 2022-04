Frères ennemis. Cold War, jeux d'espions

"Avant de mourir le 15 novembre 1971, le colonel William Fischer laisse ses mémoires à sa voisine. Sa petite-fille, jeune Russe de trente ans, tombe dessus cinquante ans plus tard. Elle en fait un roman ! Le voici ! Alexeï et John font figures de vétérans au sein des services d'espionnages soviétiques et américains alors qu'ils se rencontrent pour la première fois dans le nid d'espions qu'est devenu Berlin en plein blocus en ce mois de juin 1948. Ces deux jeunes hommes hors normes nous font vivre la lutte sans merci que l'Occident et l'Union soviétique se livrent par l'intermédiaires de leurs agents. Chaque camp espionne l'autre dans une course effrénée au leadership mondial. Les agents doubles pullulent de chaque côté et les maîtres espions se tapissent dans l'ombre. Mais qui est qui dans ce monde opaque ? Les espions les plus implacables sont-ils ceux qu'on pense ? Qui sont les taupes de chaque camp ! "