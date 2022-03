Une boîte, quel lieu extraordinaire pour un enfant ! Tantôt un château, un bateau ou un abri contre le grand méchant loup, il n'y a aucune limite à ce qu'elle peut devenir. " Dans ma boîte, je suis in-des-truc-ti-ble ! " Une boîte, quel lieu extraordinaire pour un enfant ! Tantôt un château, un bateau ou un abri contre le grand méchant loup, il n'y a aucune limite à ce qu'elle peut devenir. Surtout quand on la partage avec son ami le chat. Toutefois, il arrive que l'imaginaire s'emballe et qu'il transporte l'enfant loin, trop loin... Avec Dans ma boîte, son premier album, Jean-Yves Casterman propose un style empreint de nostalgie et de douceur. Ses textures et ses couleurs, aussi chaudes que chaleureuses, se greffent à son histoire comme le ferait un câlin. Cet album est un véritable hommage à l'enfance et aux bras si rassurants des papas.