Le secret de Marthe

L'ultime secret révélé Quel lien y-a-t-il entre la mort d'un Pape, un crocodile, la route de la soie, le boson de Higgs, et les nombres sacrés ? Gioia, ancienne Première Ministre Italienne va tenir une vieille promesse faite à un oncle archevêque, qui la conduira du Vatican à l'Inde en passant par Venise, l'Occitanie, le Cachemire et la Chine moderne, traversant 2 000 ans d'histoire à la recherche du codex de Sainte Marthe, cet évangile éponyme dont certains voudraient qu'il n'ait jamais existé. Une enquête policière aux origines de la civilisation qui interroge le sacré et remet en cause l'ensemble des dogmes monothéistes.