La Suisse romance et ses patois. Autour de la place et du devenir des langues francoprovençale et oïlique

Ce volume donne la parole à toutes les voix qui représentent les patois de Suisse romande aujourd'hui. Elles proviennent de trois groupes, qui, habituellement, évoluent sans se croiser. Tout d'abord, les associations de locutrices et de locuteurs incarnent la parole vivante, qui devient de plus en plus rare et menace de disparaitre faute de transmission. Les responsables politiques, fédéraux et cantonaux, relaient ensuite la parole officielle : celle des institutions qui encadrent et protègent les langues minoritaires en Suisse, pays officiellement plurilingue. La parole scientifique, finalement, est portée par des linguistes, des sociolinguistes et des dialectologues, qui présentent leurs projets de recherche autour de ces langues. Rassemblées dans un même ouvrage, ces voix, complémentaires, offrent un panorama de la situation actuelle des langues francoprovençale et oïlique de la Suisse romande. L'avenir de ces langues historiques repose, en grande partie, sur les actrices et les acteurs qui s'expriment ici. Leur témoignage décrit les rencontres, les spectacles, les projets culturels, scientifiques et pédagogiques qui se déploient, en Suisse et dans les régions voisines de France et d'Italie. Les patois investissent aussi la sphère numérique, impératif de notre siècle. Conscientes de la richesse et de la diversité des patois romands, ces voix, à l'unisson, cherchent à donner une juste place à tout un pan, encore sous-estimé, du patrimoine linguistique et culturel de la Suisse.