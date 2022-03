Fan club des petites bêtes

Un documentaire drôle et fascinant pour découvrir les insectes. La multitude de fais fascinants sur les insectes. Le ton drôle et simple d'Elise Gravel. " Saviez-vous que les moustiques sont attirés par les pieds qui puent ? Que les abeilles ont les yeux poilus ? Que les papillons sentent avec leurs pattes ? Et que les sauterelles ont des oreilles sur le ventre ? "