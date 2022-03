Visions du monde. Les civilisations à l'heure de la globalisation

Que signifie le concept de l'aire culturelle en recherche en sciences humaines et sociales ? Quels sont ses enjeux, ses évolutions ? Adoptant une perspective mondiale et décentrée (perspectives chinoises, arabes, africaines, américaines...), ce livre permet de nourrir la réflexion sur un champ de recherche, les études aréales, qui a connu des transformations majeures aux 20 et 21e siècles. De l'émergence et l'institutionnalisation du concept d'aires culturelles dans les sciences humaines à l'évaluation des méthodologies et aux attentes sociétales liées aux aires culturelles, il entend faire le point sur les visions scientifiques du monde contemporain après l'effondrement des équilibres géopolitiques, économiques et culturels qui ont organisé l'après-guerre (1945-1990) à l'échelle mondiale, et éclairer ce que révèle l'évolution d'une terminologie entre aires culturelles, area studies et études aréales.