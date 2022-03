Les cristaux des émotions

Nous éprouvons quotidiennement une myriade d'émotions susceptibles d'avoir des répercussions profondes en nous. Or la conscience et la gestion de ces émotions influent directement sur notre bien-être et la qualité de nos relations. Ce guide illustré vous aidera à développer votre intelligence émotionnelle en ayant recours aux cristaux. Il vous apprendra à identifier la nature de vos émotions et à choisir les pierres les plus appropriées à votre humeur du moment. Grâce à l'énergie qui circule en eux, les cristaux vous permettront d'entretenir, d'améliorer ou de modifier vos ressentis. Les émotions sont comparables à une musique énergétique qui rythme notre quotidien. Lorsqu'elle devient une mélodie triste et désenchantée, les cristaux peuvent la transformer en une musique joyeuse et intense.