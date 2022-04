Bienvenue dans le monde merveilleux et "dégoulinant de perfection" de Cream-City ! Tout est parfait dans ce monde virtuel : il ne pleut jamais, les maisons sont couleur de crème glacée, et les Lovely sont la famille idéale tout droit sortie des feuilletons télé... Pour Corentin, ce nouveau jeu virtuel où il crée la famille rêvée, c'est le bonheur. Mais le jour où Corentin veut faire faire à l'un de ses personnages autre chose que ce que le programme informatique autorise, tout se dérègle et les personnages disparaissent les uns après les autres. En voulant rétablir la situation, il se trouve piégé au coeur de la simulation. Lui qui croyait trouver le paradis découvre que derrière cette façade lisse et sans nuages, c'est presque l'enfer... Cream-city se transforme en Crime City.