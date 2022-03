Le bonheur est dans le près. Le commerce au coeur du vivre ensemble

Le magasin du XXIe siècle sera-t-il le nouveau bistrot du XXe siècle ? Telle est, en tout cas, la conviction portée par Dominique Schelcher, président du groupe Système U, exposée dans cet essai visant à repenser la société de demain. Vivre ensemble Voici la photographie d'une France fracturée, observée notamment pendant la crise depuis le magasin, qui devient à la fois miroir du quotidien et un nécessaire poste d'observation des grandes évolutions de notre société. Alors que celle-ci se trouve confrontée à la fin d'un cycle marqué par la consommation de masse et l'ouverture d'un nouveau chapitre qui se veut plus responsable, elle peut et doit s'appuyer sur un commerce engagé qui contribue au retour du vivre-ensemble. Plus que jamais, le commerce est le lieu où se renouent les liens distendus, où se construisent des approches vertueuses fondées sur la proximité, le local, la valorisation du modèle agricole français et de régions riches qui font l'identité de notre pays. Face à une vague internet qui pousse à repenser les modèles, le commerce de proximité est vecteur d'une nouvelle convivialité, au service du rayonnement retrouvé des territoires. Place d'échanges, place du marché, place du commerce... le magasin du XXIe siècle sera-t-il le nouveau bistrot du XXe siècle ?