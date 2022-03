A la recherche du visage perdu dans l'art numérique

Visage perdu, image obsédante tapie dans les méandres de la mémoire. Tel un pèlerin, l'auteur décrit les oeuvres d'artistes et de chercheurs hantés par cette image perdue qu'ils font resurgir grâce à des techniques innovantes et dans des univers socio-culturels divers. Son approche fine, joignant esthétique et science, met en lumière la force créatrice de cet imaginaire, servie par les nouvelles technologies. Pèlerinage, oui, tant cette recherche témoigne du respect de la vie et du refus de l'oubli.