Revoir le bois des anémones et autres textes regroupe des textes fondamentaux qui forment une sorte de triptyque du vivant. En abordant le thème des animaux, celui du deuil et de la disparition ainsi que celui des liens du sang et de la famille, Julien Mages fait parcourir en son oeuvre les véritables enjeux de notre contemporanéité. Animaux est une ode poétique à la nature. Revoir le bois des anémones un chant pour la mère disparue ainsi que la rupture du cours de la vie pour les endeuillés, et Ballade en Orage, dont la création au Théâtre de Vidy Lausanne en 2012 fut suivie d'une tournée jusqu'en 2014 dans toute la suisse romande, est un hymne pour la plus petite cellule sociale humaine, celle de la famille. Cette dernière pièce est inspirée d'une pièce classique, Le Roi Lear de Shakespeare.