Bienvenue à Gomorrhe

Gomorrhe. Un nom murmuré dans les recoins les plus sombres des forums les plus tordus. Un site que la lie du Darknet rêve de visiter. Un marché pour les âmes torturées, où tout s'achète mais où chaque transaction peut coûter son lot de vies humaines. Un astre noir autour duquel gravitent fanatiques et terroristes de toute obédience, issus de l'Etat islamique comme de l'extrême droite suprémaciste. Le sésame de tous ceux qui rêvent de massacre, que celui-ci s'appelle jihad ou nuit de cristal. Azi Bello, lui, poursuit des rêves nettement plus inoffensifs. Tout juste espère-t-il, depuis l'abri de jardin qui lui sert de bureau, contribuer à rendre le monde un peu moins infréquentable en mettant ses talents de hackeur au profit de causes qu'il estime justes. Mais c'est bien ce " branleur de première ", comme il se définit lui-même, aussi brillant derrière son écran que désemparé dans la vie réelle, qu'une mystérieuse organisation internationale va contraindre à infiltrer Gomorrhe. Et à se lancer dans un périple haletant, de Londres à San Francisco en passant par Berlin et Athènes, pourchassé par des ennemis d'autant plus dangereux qu'ils sont souvent invisibles.