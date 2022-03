Adorno en France. La constellation Arguments comme dialogue critique

Du vivant de la revue Arguments (1956-1962), Theodor W. Adorno a prononcé deux cycles de conférences en France, le premier à la Sorbonne en novembre 1958, le second au Collège de France en mars 1961. En amont de ces invitations parisiennes, des échanges se sont noués avec les principaux acteurs de cette revue éphémère, certes marginale mais réunissant des figures importantes du champ intellectuel français. Edgar Morin, Kostas Axelos, Georges Friedmann et Lucien Goldmann ont activement correspondu avec leur homologue allemand. Ils ont conjointement développé un discours à la croisée de la sociologie de la culture, de la philosophie politique et du fragment moral. A l'instar de la constellation dialogique créée autour de la revue Arguments, qui rassemble momentanément plusieurs formes hétérogènes du discours critique, cet essai s'est lui-même pensé comme une constellation. En offrant un montage de moments constitutifs de l'échange entre Adorno et les intellectuels français, il suggère un rapprochement de plusieurs types de productions, allant de l'expérimentation littéraire à la spéculation philosophique en passant par l'échange épistolaire, la critique sociale, l'analyse musicologique et l'intervention publique.