Réussir mon CE2

Un cahier d'entrainement pour le CE2 (8 ans) qui motivera votre enfant du début jusqu'à la fin ! Pour accompagner, soutenir, encourager et favoriser la réussite scolaire de votre enfant. Ce grand cahier permet à l'enfant de s'entraîner tout au long de l'année et/ou de réviser en fin d'année. Il est centré sur les apprentissages fondamentaux (français, maths) et permet de commencer en douceur l'apprentissage de l'anglais. Il propose des activités variées et progressives avec une notion du programme par double page. Les exercices proposés ont été écrits sur des thématiques en lien avec l'intérêt et l'âge des enfants.