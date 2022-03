L'école et l'écriture obligatoire

Une synthèse historique inédite qui montre comment l'évolution des outils a influencé l'apprentissage de l'écriture et comment les maitres ont su y trouver une nouvelle vitalité pédagogique. Cet ouvrage constitue la première histoire, au long cours, de l'apprentissage de l'écriture en France. Ecrire, c'est tracer des lettres, mais c'est aussi un ensemble d'activités de copie, de rédaction, de production de textes, dont le rôle et la place a varié au cours des siècles. Comment les élèves ont-ils appris à écrire depuis l'époque gallo-romaine et comment cet apprentissage s'est-il articulé avec celui de la lecture ? Comment doit-on désormais assurer cet apprentissage, alors que certains réclament l'abandon des stylos au profit des seuls claviers ? Pour comprendre cette histoire et les enjeux contemporains, ce livre refait le parcours des écritures scolaires. Il montre comment les maîtres des écoles paroissiales, communales, publiques, confrontés eux-aussi à des situations " impensables " pour la génération d'avant, ont inventé, rodé, adapté, transformé la panoplie des procédés hérités pour faire entrer les écoliers en écriture. Un ouvrage organisé en 4 grandes parties : Les langues d'écriture et le geste d'écrire L'écriture et la mémoire des textes L'écriture obligatoire de l'école républicaine Se mettre à écrire à l'école : les discours et les pratiques