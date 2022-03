Difficultés de langage écrit... et si c'était un trouble dys ?

Toutes les clés théoriques et pratiques pour comprendre et aider les enfants dys qui connaissent des troubles du langage écrit. Des solutions concrètes pour mettre en place une prise en charge coordonnée entre les acteurs de l'école, les professionnels et de santé et les familles. Connus sous le terme de dyslexie, souvent hâtivement utilisé, les troubles du langage écrit correspondent à des difficultés d'apprentissage de la lecture, de l'écriture et de l'expression écrite. Ces troubles toucheraient 5% de la population française (10% selon certains) et c'est évidemment l'apprentissage de la lecture qui révèle les difficultés de l'enfant. Mal identifiées, ou mal corrigées elles sont susceptibles de pénaliser son développement, ses projets et sa qualité de vie en général. Mais attention, toutes les difficultés ne sont pas nécessairement liées à un trouble spécifique. Les professionnels de l'enfance doivent agir avec précaution et discernement. Cet ouvrage nous y invite, en suivant notamment le parcours de Tom grâce à une approche pluridisciplinaire. Les autrices présentent la modélisation théorique des processus de lecture/écriture, la question du diagnostic et du parcours de soins des enfants dyslexiques, ainsi que l'importance des aménagements pédagogiques. Elles s'appuient sur des éléments scientifiques issus de la recherche en neuropsychologie et proposent des solutions pédagogiques ou thérapeutiques concrètes pour répondre aux questions des enseignants, des professionnels de santé et des parents, souvent démunis face à ce type de handicaps.