Un livre et 54 cartes splendides inspirés de la spiritualité indienne pour illuminer le chemin de vie. Imprégné de la sagesse des Vedas, cet oracle ancien mais visionnaire vous guide vers l'éveil de votre intuition yoguique. Brillamment illustrées par des oeuvres éthérées, ces cartes vous relient à la sagesse du moment présent tout en vous fournissant des conseils pour l'avenir, vous reconnectant à votre sagesse intérieure et à une compréhension de soi plus profonde. La Voie du Yoga offre une guidance personnelle vers la connaissance de soi et l'éveil, à la lumière de la philosophie millénaire de l'Inde (textes des Vedas). A travers des thèmes inspirés du yoga, de l'ayurvéda, des divinités indiennes, des cinq éléments, vous serez invités à l'introspection afin de trouver votre propre vérité, car les réponses existent déjà en vous. La précision du message sera directement proportionnelle à votre niveau de conscience et votre qualité de présence. Chacune des cartes représente un aspect de vous-même, aussi lumineux que le soleil ou aussi sombre que les ténèbres, contribuant activement à faire de vous ce que vous êtes. Les cartes de La Voie du Yoga font ce que fait tout bon gourou (maître spirituel) : elles illuminent le chemin vers la pleine réalisation. Pour que chaque carte se révèle une expérience transformatrice, fermez les yeux, respirez profondément et ouvrez-vous pleinement à sa guidance.