Je m'éveille à la sophrologie - Les 12 étapes pour être zen

Il est temps de redécouvrir la sophrologie et ses merveilleux bienfaits. Anne-Laure Mahé et Pépé, toutes deux formées aux médecines alternatives, nous expliquent comment prendre conscience de son corps et de sa force vitale jusqu'à s'ouvrir aux autres et améliorer ses relations, en utilisant la sophrologie, avec des exercices de respiration et de relaxation. L'ouvrage est bâti en 12 étapes progressives, introduites par un court récit qui se déroule au Japon et construite autour d'exercices pratiques à mettre en oeuvre. Un véritable voyage intérieur, servi par des illustrations apaisantes.