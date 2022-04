Beautiful bitch

Je t'aime moi non plus. Jusqu'où peut-on se détruire et s'aimer en même temps ? RESUME L'irrésistible et magnétique trentenaire, Bennett (alias Beautiful Bastard), désormais sous le charme de son ex-collaboratrice : l'ambitieuse Chloé qui ne se laisse pas marcher sur les pieds. Enjeux de pouvoir, ébats amoureux et relation tumultueuse, déclinés dans un cadre idyllique et en partie sous des cieux français. LE LIVRE Au moment où la carrière de Chloé est sur le point de décoller, Bennett son ex-boss et nouveau boy-friend, lui, ne rêve que d'une chose : ralentir son rythme professionnel effréné et passer une nuit sensuelle avec elle. Décidément ces deux-là, sont rarement sur la même longueur d'onde ! " Intelligent, sexy et moderne, cette série est plus que Beautiful, c'est la perfection absolue. " Katy Evans, auteur de Real