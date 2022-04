Les environs de Gap à pied. réf. P051

Sur le versant sud du massif des Ecrins aux airs de Méditerranée, ces sentiers serpentent sur les flancs de sommets avoisinant les 3 000 mètres d'altitude. Bordés de glaciers, d'ubacs sur lesquels déferlent en été les souffles chauds et secs apportés par la vallée de la Durance. Au nord et au sud miroitent les eaux des lacs du Sautet et de Serre-Ponçon.