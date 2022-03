Pieds Noirs. Un exil inconsolable

1830-1962, une histoire faite de violence et d'amour, de peurs et de joies, de bonheurs quotidiens et de labeur aussi, une histoire dure et brûlante, déchirée d'injustices, traversée d'innocence et de crédulité, cent trente-deux années entre certitude d'être dans le Royaume et crainte de le perdre, et en même temps, années d'insouciance qu'aucune menace ne faisait vraiment taire, qu'aucun incident n'alertait vraiment.