999 nombres pour partir à la découverte des signes qui t'entourent ! Nous sommes guidés en permanence par des signes, qui, la plupart du temps, se présentent sous la forme d'un chiffre ou d'un nombre. C'est ce que j'appelle un "nombre boussole". S'il se manifeste de façon récurrente, alors c'est un message important à prendre en compte. On peut voir des nombres dans notre quotidien, lors de nos méditations ou au cours de nos rêves, sans réussir à comprendre leur signification. Dans ce livre, je te propose de découvrir un message pour chaque nombre entre 0 et 999, comme une piste de réflexion pour te connecter à ton âme, à ton intuition et à tes guides. En effet, un nombre boussole t'aide à porter un nouveau regard sur les événements, à prendre conscience de ta part de responsabilité dans ce que tu nourris en toi et à te poser des questions importantes. Pour autant, un nombre boussole ne prend pas de décisions à ta place ! Il met seulement en évidence ce que tu ne vois pas encore aujourd'hui ou il confirme ce que tu ressens d'une façon intense au fond de toi. Avancer avec les nombres boussoles t'aide à te connecter à ton chemin de vie et à avoir confiance dans tes décisions et tes choix. Quand tu vois souvent un nombre boussole, regarde sa signification dans le livre pour comprendre ce que cela éveille en toi. Comment peux-tu agir en accord avec son message ? Tu deviens alors acteur des changements que tu souhaites vivre et cela t'apporte une nouvelle liberté d'être et d'action.