Les chroniques de St Mary Tome 9 : Jusqu'à la fin et au-delà

Derrière la façade très académique de l'institut St Mary, les équipes d'historiens, de techniciens, de chercheurs ont découvert le secret du voyage dans le temps. Ici, on n'étudie pas seulement le passé, on le visite... De l'Angleterre des Tudors aux flammes de Persépolis, de l'institut St Mary version moyenâgeuse aux prisons mortifères du XIXe siècle, Max a du mal à préserver un semblant de vie privée... Que faire alors, lorsque ses deux plus grands ennemis décident de venir la hanter à nouveau ? Prix Spécial du Prix ActuSF de l'Uchronie 2021 pour l'ensemble de la série.