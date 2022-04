L'amitié. Essentielle, constructive, fusionnelle ou toxique... Quelle part de nous se joue dans ce lien puissant

L'amitié est une des relations les plus importantes de notre vie. Comment naît-elle ? Que nous promet-elle ? S'agit-il d'une construction ou bien d'une sorte de coup de foudre comme le laisse entendre la formule de Montaigne "Parce que c'était lui, parce que c'était moi" ? L'amitié est en tout cas toujours un lien entre nous et un autre... Souvent un lien un lien refuge, qui nous permet d'affronter ce que nous n'aurions pas pu affronter seul. Parfois un lien douloureux lorsqu'il se rompt, lorsque il nous expose à l'incompréhension, voire à la trahison. Mais un lien qui à chaque fois révèle une part de nous, de nos valeurs, de nos désirs, une part de qui nous sommes. Dans cet ouvrage, Anne-Laure Buffet à travers des témoignages et des histoires d'amitié nous invite à explorer en quoi ce lien marque nos vies et construit nos trajectoires.