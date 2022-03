Qu'une seule âme sur la terre se présente comme une fresque intime de l'histoire du XXe siècle vue à travers le destin de trois musiciens mêlés aux drames de la Seconde Guerre mondiale et de la Guerre froide. Se déroulant en Suisse, en Allemagne et en Italie, le roman de Raphaël Aubert est dominé par la haute figure du grand chef d'orchestre Wilhelm Furtwängler, symbole de la résistance au nazisme. Aux allures parfois de thriller, Qu'une seule âme sur la terre est un hymne à l'art et à la musique. Un chant confiant en la vie plus forte que tout.