Failure frame Tome 2

Il me faut davantage de puissance... Ayant réussi à s'évader des Ruines du Rebut, Tôka débute son périple en s'aidant du recueil de sorts légué par le Grand Sage Anglin. Il cherche un moyen de contourner le "Désenvoûtement de la Déesse", la défense ultime de Vicius, active en permanence. Il rencontre alors une chevaleresse le mettant sur la voie d'un potentiel sort d'entrave. Décelant là une nouvelle opportunité, Tôka gagne la ville de Mills et se lance dans la conquête de ses ruines pour, avant tout, renforcer Pigimaru, un slime avec qui il s'est lié d'amitié en chemin. "Mes compétences et des sortilèges défendus échappant à la déesse... peut-être qu'en réunissant le tout..."