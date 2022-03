Histoires de femmes. Ecrits de prison

Créé en détention, Histoires de femmes est un recueil de textes qui regorge de vie autant qu'un hymne à la liberté. Sous la direction de Lisette Lombé, Elvira Masson, Fabrice Rose et Delphine de Vigan, en partenariat avec l'association Lire pour en sortir. Vous qui tenez ce livre entre vos mains, vous allez découvrir une vingtaine de détenues devenues des écrivantes. Vous allez partager leurs aspirations et un peu de ce qui se passe entre les murs d'une prison. Derrière les mots de chacune, c'est peu à peu leurs forces, leurs faiblesses, leurs désirs et leurs joies qui transparaissent. Se dessine le portrait de femmes courageuses qui sont parvenues à s'affranchir de leur passé et à trouver une nouvelle voie. " La liberté est comme une prise d'air Dans l'immensité d'un désert. " Gladys " Je suis l'espérance, Qui résiste parmi les hommes, Je suis l'espérance qui nous libère de toute haine et nous pousse à aller de l'avant... " Florence