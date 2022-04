Perversité de l'idéologie néolibérale. La société manipulée

Le pouvoir politico-médiatique nous écrase en imposant ses mots. Il martèle son idéologie néolibérale que certains vivent comme une religion, telle une évidence à partager à travers la mondialisation. Nous devons la combattre sur le terrain de son imposture, afin de construire une autre analyse du réel. Ses racines puisent notamment dans le triomphe des valeurs protestantes (liberté, propriété, sécurité), sur les valeurs catholiques (liberté, égalité, fraternité), avec une éradication du socle gréco-latin et médiéval. La science et la technique, enrôlées par le capital, accompagnent ce processus. Des appareils idéologiques d'état sont mobilisés dans le même but : la publicité, les médias, l'école, les productions artistiques. La conclusion en deux temps évoque l'emprise des Américains et des institutions européennes puis, avec le covid, la reconfiguration du capitalisme dans le numérique, le pharmaceutique, la pseudo-écologie. Se réorganise aussi une autre façon de vivre ensemble, à travers une surveillance généralisée. Résistons, multiplions les dissidences et les alternatives ? !