39 bonnes raisons de transformer des obsèques hawaiiennes en

Immersion en terres hawaiiennes dans un décor idyllique pimenté d'un savoureux pidgin local... et l'envers de la carte postale. A travers six nouvelles éblouissantes, la jeune auteure Kristiana Kahakauwila parvient à saisir avec élégance, brutalité, humour et profondeur, les tensions qui secouent l'archipel. Son regard acéré, féroce voire cruel à l'extrême, n'épargne personne ; sa plume décrit avec précision et finesse les rapports familiaux souvent complexes de ses protagonistes. De la jeune femme impatiente de venger son père coqueleur à la jeune touriste américaine dont le séjour tourne au cauchemar, les non-dits et les tabu tombent tel un couperet. L'éternel tiraillement entre modernité et tradition, îliens et continentaux, n'a jamais été aussi frontal et authentique ! Un portrait inoubliable d'une société en pleine mutation, d'un peuple qui questionne son identité et son devenir. "Un premier recueil pétulant... Avec un pied dans la communauté autochtone hawaiienne et l'autre dans la société américaine conventionnelle, cette écrivaine donne un aperçu audacieux et résolument authentique des aspects les plus durs de la vie dans les îles. Dans ses six nouvelles, Kahakauwila capture les existences ardues, le créole pittoresque et les relations variées qui ancrent et mettent au défi des personnages superbement croqués". ELLE "Avec une imagination saisissante, une écriture superbe et une maîtrise du suspense parfois à la limite du soutenable, les nouvelles du premier recueil de Kristiana Kahakauwila explorent avec audace et inventivité la précarité des relations humaines. Une collection d'histoires poignantes du paradis - Hawaii - avec tout ce que le terme de 'paradis' sous-entend sur la nature fugace de la beauté sensuelle". Joyce Carol Oates