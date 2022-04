Charlotte se cherche - L'Immeuble de la rue Cavendish. 2

Charlotte est aux anges : elle a trouvé un travail ! Mais très vite, la situation au bureau se dégrade tandis que sa vie personnelle se détraque... C'est signé ! Charlotte a décroché un job dans une agence d'organisation de mariages : elle pourra soutenir sa famille pendant que son mari Alexandre lance sa boîte. Elle a même réussi à négocier ses mercredis après-midi pour passer du temps avec Lou et Gabriel, ses enfants. Adieu, la vie imprévisible de free-lance et bonjour, les revenus réguliers, les congés payés et les pauses café ! Sauf que... Sa collègue Laetitia ne semble pas du tout ravie de son arrivée chez " Tous en coeur " et son comportement devient très, très inquiétant... Pour ne rien arranger, Charlotte se dispute de plus en plus avec Alexandre et se rapproche peu à peu de Thomas, un bel homme très séduisant qui vient d'emménager dans l'immeuble avec ses enfants. Jusqu'où ira-t-elle ? Et jusqu'où ira Laetitia ?