Lagon bleu

Philippe Ug a réalisé un splendide carrousel composé de 5 décors de fonds marins tout en couleurs. Peuplés de poissons, d'algues, de coraux, on s'émerveille de la richesse de cet univers, sa faune et sa flore, à travers des décors en 3 strates qui créent une impression de profondeur magique. Ce carrousel est accompagné par un livret-jeu documentaire, dans lequel on découvre quelques-uns de ces poissons que l'on peut s'amuser à retrouver dans chaque décor.