Artiste visionnaire, Ciro Marchetti a conçu le Tarot Grand Luxe à partir de ses propres créations passées, en revisitant l'imagerie traditionnelle des 78 lames. Artiste visionnaire, Ciro Marchetti a conçu le Tarot Grand Luxe à partir de ses propres créations passées, en revisitant l'imagerie traditionnelle des 78 lames. Inspirés principalement du système de tarot Rider-Waite-Smith(tm), les somptueux détails de ces illustrations intègrent également des références du Tarot de Marseille, ainsi que de nombreux autres symboles et archétypes historiques. Dans le livre d'accompagnement, vous découvrirez les idées et les perspectives personnelles de l'auteur qui ont inspiré chaque carte. Cependant, les images vous offriront toujours la liberté de les interpréter selon votre intuition et votre ressenti.